Sieg gegen den Mörschied II Lataev schießt den TuS Hoppstädten ins Achtelfinale Sascha Nicolay 21.08.2026, 10:36 Uhr

i Idris Lataev gelang der entscheidende Treffer für den TuS Hoppstädten im Kreispokal-Heimspiel gegen den TuS Mörschied II. Stefan Ding

Fußball-Kreispokal: Der TuS Hoppstädten siegt mit 3:1 gegen Mörschied II. Ein Doppelschlag und Lataevs fulminanter Treffer sichern das Achtelfinal-Ticket.

Der TuS Hoppstädten ist als vorletzte Mannschaft ins Achtelfinale des Fußball-Kreispokals im Kreis Birkenfeld eingezogen. Die Hoppstädtener bezwangen in einem A-Klasse-Duell den TuS Mörschied II letztlich verdient mit 3:1 (2:0).Mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten brachte der TuS Hoppstädten die Partie in seine Richtung.







Artikel teilen

Artikel teilen