Zehnter Sieg in Folge der SG Hüffelsheim: Fantastische Serie und heißes Fernduell

i Räumt im defensiven Mittelfeld auf und ab: Der Hüffelsheimer Nik Schmidt (am Ball) kommt immer besser in Form. Links wartet Mostafa El-Haiwan auf das Zuspiel. Foto: Klaus Castor

Die Zweistelligkeit ist erreicht. Die SG Hüffelsheim landete in der Fußball-Landesliga den zehnten Sieg in Folge. „Das ist fantastisch. Eine Serie, auf die wir alle sehr stolz sind. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Verein so durch eine Liga marschiert“, sagte SGH-Trainer André Weingärtner nach dem 2:0 (0:0) über den SV Hermersberg.