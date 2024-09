Plus Schmittweiler

Yasars wichtigste Aufgabe: Elf Mann für den FC Schmittweiler auf den Platz bekommen

Dass da in der SG Hüffelsheim der Tabellenführer der Fußball-Landesliga am Samstag um 17.30 Uhr zu Gast ist, wissen sie beim FC Schmittweiler-Callbach natürlich. „Doch ehrlich gesagt, interessiert mich das noch gar nicht“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar und fügt an: „Für mich geht es zunächst einmal nur darum, elf Mann auf den Platz zu bekommen. Wenn mir das gelungen ist, dann schauen wir, gegen wen wir spielen.