Yasar gegen Hulsey: Duell zweier Freunde und Taktiker

i Freut sich auf das Duell mit seinem Trainerkollegen Tim Hulsey: Murat Yasar (links) erlebt aktuell eine bärenstarke Phase auf der Trainerbank des FC Schmittweiler. Rechts neben ihm: Betreuer Steffen Häßel. Foto: Michael Ottenbreit

Größer können die Wertschätzung und die Nähe zwischen zwei Trainern kaum sein. „Murat Yasar hat für mich als Trainer Vorbildcharakter“, sagt Tim Hulsey, der Coach des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, über den Trainer des FC Schmittweiler-Callbach. Und Yasar kontert: „Timmi erinnert mich an meine Anfangszeit als Spielertrainer in Bad Sobernheim. Da sehe ich mich in ihm wieder.“ Beide bezeichnen sich als Freunde, und beide freuen sich extrem auf das Duell am Samstag um 18 Uhr in Schmittweiler.