Wichtige Partie in Kirn: Zwei Teams mit Torarmut

Jörg Salomon versucht nicht, die Bedeutung des Landesliga-Spiels seiner SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Sonntag um 15 Uhr in Kirn-Sulzbach gegen den SV Kirchheimbolanden kleinzureden. „Das ist eine eminent wichtige Partie, in der wir den Bock umstoßen müssen. Verdient hätten wir das“, sagt der Coach der Kirner Fußballer.