Plus Baumholder Wer hütet das Tor des VfR Baumholder? Trainer Dingert findet Länge von Schmitts Sperre überzogen Von Sascha Nicolay i Michel Schmitt sah beim 2:2 des VfR Baumholder beim FK Pirmasens II die Rote Karte. Foto: Stefan Ding Die wichtigste Frage, die die Trainer des VfR Baumholder vor dem Heimspiel am Donnerstag (15 Uhr) gegen den TSV Gau-Odernheim beantworten müssen, lautet: Wer hütet das Tor? Lesezeit: 2 Minuten

Gleich zwei Tormänner verlor der VfR Baumholder beim 2:2 am Sonntag beim FK Pirmasens II. Das Unentschieden war also teuer erkauft. Stammkeeper Michel Schmitt kassierte wegen einer Notbremse die Rote Karte und sein Vertreter Tim-Luca Donner verletzte sich bei so ziemlich der letzten Aktion der Partie schwer. Immerhin gibt es ...