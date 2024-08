Plus Desloch Wadenbein gebrochen: Frederik Sehls von der SG Meisenheim fällt lange aus Von Olaf Paare i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Aufregende Wochen für die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Der emotionale Derbysieg in Schmittweiler wurde eingetütet, teuer erkauft allerdings durch die schwere Verletzung von Frederik Sehls, der mit einem Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss bis zur Winterpause ausfallen wird. Lesezeit: 1 Minute

Im Verbandspokal steht das Team in der vierten Runde, und nun folgt am Samstag um 15.30 Uhr in Desloch das erste Heimspiel der Saison – ausgerechnet gegen den Lieblingsgegner. Mit dem TSC Zweibrücken verbindet die Meisenheimer eine herzliche Freundschaft. Der Gast reist stets mit dem Bus an, nach den Partien ...