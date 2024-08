Plus Hackenheim

Vor seinem persönlichen Jahrmarktsspiel: Hulsey lobt die Stimmung beim TuS Hackenheim

i Pünktlich zum Jahrmarkt will der TuS Hackenheim wieder jubeln und seinen ersten Saisonsieg einfahren. (Archivbild) Foto: Klaus Castor

Nur ein Punkt aus zwei Spielen – es läuft nicht so richtig rund beim TuS Hackenheim in der Fußball-Landesliga. „Am Jahrmarkt ist es völlig egal, wo du in der Tabelle stehst, wie viele Punkte du hast oder wer der Gegner ist. Dein Jahrmarktsspiel willst du als Bad Kreuznacher einfach gewinnen“, sagt Tim Hulsey.