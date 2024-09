Plus Waldalgesheim

Vierter Sieg für SV Alemannia Waldalgesheim: Merkel trifft mit 90 Minuten Verspätung

Da ist es nur noch ein Punkt Rückstand auf Tabellenführer SG Eintracht Bad Kreuznach: Mit seinem vierten Sieg in Folge, einem 2:0 (1:0) über den FK Pirmasens II, verbesserte der SV Alemannia Waldalgesheim seine Ausgangsposition in der Fußball-Verbandsliga weiter. Schließlich haben die Grün-Weißen ja ein Spiel weniger absolviert und damit die Möglichkeit, an den Bad Kreuznachern vorbeizuziehen, wenn diese ihre Spielpause in der ungeraden Klasse einlegen.