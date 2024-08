Plus Bad Kreuznach Viele Rochaden beim 0:4 von Eintracht Bad Kreuznach: Integration läuft noch Von Olaf Paare i Das erste Saisontor im Moebus-Stadion ist ein Gegentor: Die Gau-Odernheimer jubeln, Eintracht-Torwart Fabian Haas (links) und Sebastian Baumann (rechts) ärgern sich, Silas Köllmer wirft den Ball aus dem Netz. Foto: Klaus Castor Die Kulisse hat gepasst. 500 Zuschauer strömten ins sonnenüberflutete Moebus-Stadion und sorgten für eine ansprechende Atmosphäre zum Start der Fußball-Verbandsliga. Das Ergebnis schmeckte den Gastgebern und dem Gros der Besucher aber ganz und gar nicht. Die SG Eintracht Bad Kreuznach unterlag dem TSV Gau-Odernheim mit 0:4 (0:2). Lesezeit: 3 Minuten

„Das kommt nicht überraschend“, sagte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen dann doch ein wenig überraschend. Er begründete seine Aussage so: „Die Gau-Odernheimer sind ein Titelkandidat, und sie waren in Sachen Cleverness, Effizienz und individuelle Qualität in der Offensive eine Klasse besser als wir. Sie haben uns gezeigt, was uns noch fehlt und ...