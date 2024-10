Plus Baumholder

VfR Baumholder: Trainer Gedratis möchte gegen Zeiskam die Basistugenden sehen – Ludwig fällt aus

i Sie hoffen auf einen Heimsieg: : Jonas Gedratis (vorne) und Matthias Dingert, die Trainer des VfR Baumholder. Foto: Joachim Hähn

Der Tag der Deutschen Einheit war weder der Tag des VfR Baumholder, noch der von TB Jahn Zeiskam. Beide steckten Heimniederlagen in der Fußball-Verbandsliga ein. Wer sich davon besser erholt hat, zeigt sich am Sonntag (15 Uhr) im direkten Duell in Baumholder.