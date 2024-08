Plus Baumholder

VfR Baumholder: Lucca Buchner kehrt in die Inneverteidigung zurück – Christian Schübelin kein Thema

i Sie sind können mit ihrer Arbeit beim VfR Baumholder bisher zufrieden sein und bekommen auch keinen weiteren Kollegen: Jonas Gedratis (vorne) und Matthias Dingert, die Trainer des VfR Baumholder. Foto: Joachim Hähn

Landet der VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) seinen ersten Sieg oder kassiert er die erste Niederlage? Nach zwei Unentschieden geht es am dritten Spieltag beim mit bereits sieben Punkten ausgestatteten FSV Offenbach erstmals ein bisschen um die Richtung, die der VfR in dieser Saison in der Fußball-Verbandsliga einschlägt.