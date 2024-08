Plus Baumholder VfR Baumholder begrüßt erneut ein Mainzer Team: Dingert lobt Entwicklung Von Björn Peters i Immer für eine Sternstunde gut: Danny Lutz (grünes Trikot, in Waldalgesheim) ist eine Stütze des Baumholderer Spiels. Foto: Matthias Schlenger Die Mainzer Wochen gehen beim Fußball-Verbandsligisten VfR Baumholder in die nächste Runde. Lesezeit: 2 Minuten

Zum zweiten Heimspiel empfängt der Oberliga-Absteiger am Sonntag um 15 Uhr die TuS Marienborn, die ebenso in der Landeshauptstadt beheimatet ist wie Auftaktgegner FC Basara Mainz. Und der SV Alemannia Waldalgesheim, bei dem die Baumholderer am Mittwochabend im Verbandspokal eine Runde weitergekommen sind, speist sich ebenfalls mit vielen Mainzer Akteuren. Die ...