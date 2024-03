Plus Simmertal

VfL Simmertal: Lust auf die Landesliga ist ungebrochen

i VfL-Trainer Ufuk Aliakar Foto: Michael Ottenbreit/Archiv

Viele Spieler und Verantwortliche des VfL Simmertal schauten sich am Mittwoch das Nachholspiel der SG Kirn/Kirn-Sulzbach gegen den TuS Hackenheim im Loh-Stadion an. Das zeigt, dass die Lust der Simmertaler auf Landesliga-Fußball ungebrochen ist, auch wenn sich die eigene Zeit in der Klasse dem Ende nähert.