Plus Edenkoben/Bad Kreuznach

Verbandstag in Edenkoben: Folgt Dany Spindler aus Bad Kreuznach auf eine Ikone?

i Beim Kreistag im März in Roxheim wurde Dany Spindler (links) vom TuS Waldböckelheim mit der Bronzenen Ehrennadel des SWFV ausgezeichnet. Am Samstag stellt sie sich beim Verbandstag zur Wahl als Vorsitzende des Verbandsfrauen- und Mädchenausschusses. Bereits fest im Präsidium sitzt Thomas Dubravsky (rechts) als Kreisvorsitzender. In der Mitte: Daniel Maurer, der Abteilungsleiter des TuS Meddersheim. Foto: Olaf Paare

Das wird am Samstag in der Sportschule in Edenkoben ein tränenreicher Verbandstag der Fußballer. In Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz, in Bärbel Petzold und in Rainald Kauer treten drei Funktionäre ab, die dem Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) über Jahrzehnte ihren Stempel aufgedrückt haben.