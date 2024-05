Plus Desloch

Unerwarteter Einsatz für die SG Meisenheim: Körner pariert glänzend

In den Schlussminuten warf der SC Hauenstein beim Spiel in Desloch alles nach vorne, die Westpfälzer wollten sich ihre Chance auf die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga erhalten. Dazu wäre ein Sieg notwendig gewesen. Das eröffnete der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied große Kontermöglichkeiten. Beide waren in der Endphase aber erfolglos, es blieb beim 1:1 (1:0).