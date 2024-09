Plus Hackenheim

TuS Hackenheim: Weitschuss entscheidet Spiel – Rote Karte für Torwart Marschall

Die Anlaufschwierigkeiten des TuS Hackenheim in der Fußball-Landesliga halten an. Nun unterlag das Team auch erstmals am Felseneck, kassierte gegen den TSC Zweibrücken eine 0:4 (0:3)-Niederlage.