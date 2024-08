Bingen

Trotz Krankheitswelle: Hassia Bingen tritt beim Titelaspiranten an

Eine Krankheitswelle hat nun auch Hassia Bingen erreicht. „Ich weiß noch gar nicht so recht, mit wem wir überhaupt unsere Auswärtsfahrt antreten werden“, sagt Günter Dilly, der Trainer der Fußballer, die in der Landesliga Ost am Ball sind und am Sonntag um 15.30 Uhr beim SV Büchelberg antreten müssen.