Trainerwechsel nach Fehlstart: SG Kirn und Jörg Salomon gehen getrennte Wege, Jens Wückert übernimmt

i Von der Spvgg Nahbollenbach zur SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Jens Wückert (Mitte) steigt beim Landesligisten ein. Foto: Joachim Hähn

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach hat auf den Fehlstart in der Fußball-Landesliga reagiert und sich von ihrem Trainer Jörg Salomon getrennt. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Jens Wückert, bis Dezember 2023 viele Jahre bei der Spvgg Nahbollenbach auf der Trainerbank, leitete am Dienstagabend seine erste Einheit in Kirn.