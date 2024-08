Plus Bad Kreuznach Trainer sorgt sich um Köllmer: Eintracht Bad Kreuznach gastiert beim alten Oberliga-Rivalen Von Olaf Paare i Am Wochenende gastieren die Fußballer von Eintracht Bad Kreuznach beim SC Hauenstein. Foto: Lukas Erbelding Eine MRT-Untersuchung am Freitag soll Gewissheit bringen. Bereits nach 26 Minuten musste Silas Köllmer, der junge Verteidiger des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, beim Pokalspiel in Nahbollenbach das Spielfeld verlassen. Lesezeit: 1 Minute

„Wenn ein Fußballer wegen einer Knieverletzung runter muss, ist das nie ein gutes Zeichen. Ich hoffe einfach mal sehr, dass das Ganze nicht so schlimm ist“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer der Eintracht. In Matti Rieß hat sich in der vergangenen Woche bereits ein anderer Akteur einen Kreuzbandriss zugezogen. „Wir ...