Waldalgesheim

Tormaschine kommt nach Waldalgesheim: Spitzenspiel am Freitagabend

22 Tore in sechs Spielen – der TSV Gau-Odernheim stürmt durch die Fußball-Verbandsliga und beschert der Abwehr von Alemannia Waldalgesheim mit Sicherheit einen arbeitsreichen Abend. Der TSV gastiert nämlich am Freitag um 19.30 Uhr an der Waldstraße. „Auch der 4:0-Sieg bei Tabellenführer Eintracht Bad Kreuznach ist bemerkenswert.