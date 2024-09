Plus Bingen Tabellenführer kommt: Hassia-Gegner sehr kompakt Von Olaf Paare Der Spitzenreiter kommt: Hassia Bingen erwartet am Sonntag um 15 Uhr am Hessenhaus in der Fußball-Landesliga Ost den SVW Mainz. „Die Mainzer haben einen Riesen-Vorteil, sie spielen seit Jahren zusammen und haben eine große Kompaktheit entwickelt“, sagt Hassia-Trainer Günter Dilly. Da möchte er mit seinem zusammengewürfelten Team noch hin.

„Wir haben in dieser Woche taktisch einiges gemacht, auch mal verstärkt am Offensivspiel gearbeitet“, berichtet der Binger Coach. Hinter seiner Formation stehen noch ein paar Fragezeichen. Yannis Berg hat eine Erkrankung heftig erwischt, auch Leon Portmanns liegt flach. Dafür greift Israel Mukamba wieder ein. „Mal schauen, was am Sonntag geht, ...