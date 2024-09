Plus Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim: Wochen der Wahrheit stehen an Von Olaf Paare Verfolgerduell, Spitzenspiel, Vergleich der Mannschaften der Stunde: Für das Fußball-Verbandsliga-Spiel zwischen dem SV Alemannia Waldalgesheim und TB Jahn Zeiskam, das am Samstag um 15.30 Uhr an der Waldstraße angepfiffen wird, gibt es einige Bezeichnungen. Lesezeit: 1 Minute

Die Zeiskamer haben sieben Partien in Folge nicht verloren, die Alemannia fünf. Lediglich ein spätes Eigentor beim VfR Baumholder verhinderte den Waldalgesheimer Sprung an die Tabellenspitze. So lauern die Alemannia und die Zeiskamer direkt hinter dem Führungstrio. „Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft das Gegentor verkraftet hat“, sagt SVA-Trainer Elvir ...