Plus Meisenheim Starker Schnitt: Tormaschine gastiert in Meisenheim Von Olaf Paare Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied könnte dem Kreiskollegen aus Hüffelsheim Schützenhilfe leisten. Schließlich erwartet die SGM am Samstag um 17 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz den großen SGH-Konkurrenten, den TuS Hohenecken. Lesezeit: 1 Minute

„Nein, die Hüffelsheimer spielen in unseren Überlegungen keine Rolle“, sagt der Meisenheimer Trainer Jens Bohr und fügt an: „Wir schauen einzig auf uns, wollen gegen einen starken Gegner eine gute Leistung zeigen, die Hoheneckener ärgern und im besten Fall auch für unser eigenes Konto punkten.“ Nach der Auftakt-Niederlage in Hüffelsheim haben ...