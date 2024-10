Plus Bad Kreuznach

Starke Serie des FV Dudenhofen: Eintracht Bad Kreuznach reist zum Team der Stunde

Von der Klasse des FV Dudenhofen konnten sich die Fußball-Fans an der Nahe unlängst in einem packenden Pokalspiel bei der SG Hüffelsheim überzeugen. Der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga gewann in der Verlängerung durch ein spätes Tor und möchte am Donnerstag um 15 Uhr im Kampf um Punkte auch der SG Eintracht Bad Kreuznach wehtun.