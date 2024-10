Plus Hermersberg Starke Leistung, aber Hulsey schimpft über unreife Aktion von Kunstrasenkicker Von Olaf Paare Schlechter kann eine zweite Hälfte kaum beginnen. Innerhalb weniger Minuten kassierte der TuS Hackenheim im Landesliga-Spiel beim SV Hermersberg ein Gegentor und einen Platzverweis. Am Ende unterlagen die Fußballer vom Felseneck 0:1 (0:0). Lesezeit: 2 Minuten

„Das war ein bockstarkes Auswärtsspiel von uns. Besser kannst du es kaum machen“, lobte TuS-Trainer Tim Hulsey die Leistung seines Teams und fügte an: „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, und wir haben so agiert, wie sich die Hermersberger selbst gerne gesehen hätten.“ Im Mittelpunkt des Hackenheimer ...