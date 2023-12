Plus Hackenheim Stabil sein als Gast in Hauenstein: TuS Hackenheim am 2. Advent gefordert Der TuS Hackenheim ist Teil des einzigen Spiels in der Fußball-Landesliga am zweiten Advent. Während die Partien des VfL Simmertal beim TuS Steinbach und des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen den SV Hinterweidenthal abgesetzt worden sind, gastieren die Hackenheimer am Sonntag (15 Uhr) beim SC Hauenstein. Von Sascha Nicolay

Mit positiven Gedanken fährt der TuS Hackenheim in den Wasgau. Keine acht Monate ist es her, da gewann das Team um Spielertrainer Tim Hulsey 6:2 in Hauenstein. „Das Spiel von damals gibt uns sicher ein gutes Gefühl, und das kann so ein Prozentpunkt sein, der am Ende entscheidend ist“, meint ...