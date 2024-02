Drei Jahre hat die Sportlerparty des Oeffentlichen Anzeigers pausiert. Nun meldet sie sich zurück, und mit ihr viele bekannte Gesichter, die es wieder unter die besten drei geschafft haben. Wer das Rennen bei der Sportlerwahl 2023 gemacht hat, verraten wir natürlich noch nicht. Gelüftet wird das Geheimnis bei der Sportlerparty, die am 16. Februar in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofs in Hackenheim steigt.