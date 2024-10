Plus Meisenheim SG Meisenheim vor englischer Woche: Trainer Bohr sieht kein Belastungsproblem Von Olaf Paare i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Eine englische Woche mit enger Taktung steht dem Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied bevor: Sonntag, Mittwoch, Samstag heißt es in den nächsten Tagen. Den Auftakt macht die Partie bei Aufsteiger SV Kirchheimbolanden, die am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird. Lesezeit: 1 Minute

„Die Kirchheimbolandener haben etwas gebraucht, bis sie in die Gänge kamen, aber jetzt läuft es“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr, der sich schon einige Duelle mit dem SVK-Coach Timo Riemer geliefert hat: Bohr als Spielertrainer in Waldböckelheim, Riemer als Stürmer in Monzingen. Nun stehen sich die beiden als Coaches gegenüber und ...