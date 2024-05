Plus Meisenheim SG Meisenheim: Dickes Lob für Torwarttrainer Wolff Von Olaf Paare Seit sechs Spielen ungeschlagen: Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat zum Ausklang der Fußball-Landesliga einen Lauf erwischt. Und darf am finalen Spieltag noch etwas Zünglein an der Waage spielen. Lesezeit: 1 Minute

Der SC Hauenstein, am Sonntag um 15 Uhr in Desloch zu Gast, schielt nämlich noch ein wenig auf die Meisterschaft. Drei Punkte liegen die Gäste hinter dem TuS Steinbach zurück. Da der Spitzenreiter eine durchaus schwere Partie bei der abstiegsgefährdeten SG Eppenbrunn austragen muss, könnte den Hauensteinern ein Sieg in ...