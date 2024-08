Plus Hermersberg SG Kirn unterliegt deutlich: Bogenlampe ist der Knackpunkt Von Olaf Paare Der Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga war zu stark. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach unterlag zum Landesliga-Auftakt beim SV Hermersberg mit 0:4 (0:1). Lesezeit: 1 Minute

„Der Sieg der Gastgeber ist verdient, aber er ist für meinen Geschmack um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, bilanzierte Marco Horbach. Der Sportliche Leiter der Kirner vertrat den urlaubenden Trainer Jörg Salomon in Hermersberg an der Seitenlinie. Und Horbach sah, wie sein Team in der ersten Hälfte sehr ordentlich verteidigte ...