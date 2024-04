Plus Kirn

SG Kirn: Personalprobleme vor der Fahrt zum Tabellenführer

Das Brauereifest am Samstag hält Kirn auf Trab, auch die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist involviert. Und deshalb tritt das Landesliga-Team bereits am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr beim Tabellenführer TuS Steinbach an.