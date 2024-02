SG Kirn in Rodenbach: Wieder ein Spektakel?

Für Jörg Salomon ist es ein „absolutes Highlight-Spiel“, mit dem seine SG Kirn/Kirn-Sulzbach in die ausstehenden Spiele der Fußball-Landesliga startet. Zum einen begründet er das mit der Klasse des SV Rodenbach (3.), bei dem die Kirner am Sonntag um 15 Uhr antreten, zum anderen erinnert er an das Hinspiel, das sein Team dank vier später Treffer mit 4:3 gewann.