SG Hüffelsheim: Weingärtner betont die Bedeutung von Trainingszeit Von Olaf Paare Die Vorgabe von André Weingärtner klingt so einfach. „Unsere Heimspiele waren bisher sehr gut. Nun müssen wir diese Leistungen auch auswärts bestätigen", erklärt der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim. Von dieser Bestätigung wird schlussendlich abhängen, wie erfolgreich die Saison der Hüffelsheimer wirklich verläuft. Die nächste Möglichkeit, auch auswärts Spielfreude zu zeigen sowie Tore und Punkte einzusammeln, haben die SGHler am Sonntag um 15 Uhr bei den SF Bundenthal.

Weingärtner betont: „Die Saison verläuft bisher sehr gut, denn auch das 0:0 in Kirchheimbolanden war stark, da haben nur die Tore gefehlt. Die sollten wir in Bundenthal nun nicht vergessen.“ Die Bundenthaler sind auch in dieser Saison mit einem kleinen Kader unterwegs, haben aber durchaus ihre Qualitäten, punkteten bereits in ...