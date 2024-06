Plus Hüffelsheim SG Hüffelsheim verpflichtet Lars Hermann vom TSV Schott Mainz: Regionalliga-Erfahrung für den Landesligisten Von Sascha Nicolay i Lars Hermann (links) in der Regionalliga gegen den VfR Aalen. Mit der SG Hüffelsheim geht es nun für ihn am ersten Landesliga-Spieltag gegen Verbandsliga-Absteiger TuS Hohenecken. Foto: Eva Willwacher Die SG Hüffelsheim hat sich weiter prominent verstärkt. Innenverteidiger Lars Hermann wechselt von Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz zum Fußball-Landesligisten. Lesezeit: 2 Minuten

Für einen Landesligisten hat die SG Hüffelsheim mit Hermann einen dicken Fisch an Land gezogen. Der 25-Jährige war immerhin Stammspieler in der Regionalliga, kam für den TSV Schott Mainz in der vergangenen Saison in 23 Punktspielen zum Einsatz. „Wir haben ja generell einen guten Kontakt zum TSV Schott, unter anderem ...