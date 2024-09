Plus Bad Kreuznach

SG Eintracht Bad Kreuznach: Blenske und die Gunst der Stunde

i Möchten auch am Wochenende wieder jubeln: Berkan Celebi (links) und Leo Blenske Foto: Lukas Erbelding

Die nächsten Wochen werden anspruchsvoll für die SG Eintracht Bad Kreuznach. Eine englische Woche ist über den Feiertag in der Fußball-Verbandsliga angesetzt, zudem steht in der Woche darauf das Pokal-Nachholspiel gegen den Oberligisten FK Pirmasens auf dem Programm. Viele Spiele und viele Bewährungsproben also für das gut gestartete Team der Blau-Weißen.