Schmittweilerer Erkenntnis vor dem Kirner Kerbespiel: Gut zu spielen, bringt keine Punkte

i Mit Tempo Richtung gegnerisches Tor: Das wird auch am Samstag beim Kirner Kerbespiel das Motto des FC Schmittweiler-Callbach (rote Trikots, im Duell mit der SG Meisenheim) sein. Foto: Klaus Castor

Nicht wenige sehen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und den FC Schmittweiler-Callbach als Rivalen an, als Rivalen im Kampf darum, vier weitere Teams der Fußball-Landesliga hinter sich zu lassen. Da sind drei Punkte im direkten Duell ein hohes Gut. Beide Teams stehen sich am Samstag um 16 Uhr im Kirner Kerbespiel in Kirn-Sulzbach gegenüber.