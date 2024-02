Plus Steinbach Schiri moniert Tor: Anpfiff von Spiel des VfL Simmertal fraglich Der Tabellenführer war zu stark: Der VfL Simmertal verlor sein Nachholspiel in der Fußball-Landesliga beim TuS Steinbach mit 1:5 (0:1). Von Olaf Paare

„Die Leistung meiner Jungs war gut. Aber in Steinbach reicht gut eben nicht“, bilanzierte VfL-Trainer Ufuk Aliakar und ergänzte: „Wenn wir diese Leistung in die Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe transferieren, dann bin ich zuversichtlich.“ Speziell in der ersten Hälfte standen die Simmertaler kompakt, ließen kaum etwas zu. Eine Standardsituation ...