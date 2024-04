Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein stolpert dem Titel entgegen: Ungeduld und unnötig miese Stimmung im Haag

i Der Zweikampf, der zum Elfmeter und zum Ausgleich für den SC Idar-Oberstein führt: Tom Dahler (links) trifft Danny Lutz nach dessen Haken im Strafraum. Foto: Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein ist auf der Zielgeraden zum Meistertitel in der Fußball-Verbandsliga ins Stolpern geraten. Zum zweiten Mal in Folge gab es nur ein 1:1. Und doch brachte das Unentschieden gegen den FK Pirmasens II die Idarer vor 185 Zuschauern im heimischen Haag der Oberliga wieder ein Stück näher. Der Vorsprung an der Spitze beträgt weiter zwölf Punkte. Das heißt, dass der SC aus den letzten fünf Partien noch vier Zähler braucht.