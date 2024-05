Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein: Ohne Kakala vernünftigen Abschluss schaffen – Henn coacht beim Gastspiel bei Basara Mainz

i Christian Henn wird gegen Basara Mainz für den SC Idar-Oberstein verantwortlich sein. Foto: Joachim Hähn

Ohne Trainer Tomasz Kakala bestreitet der SC Idar-Oberstein sein letztes Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga. Von Christian Henn gecoacht, tritt der Meister am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten FC Basara Mainz an.