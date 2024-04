Plus Idar-Oberstein SC Idar-Oberstein muss sich in Geduld üben: Gegen den FK Pirmasens II ist die Meisterschaft noch nicht drin Von Sascha Nicolay i Dominic Bauer (links) braucht noch etwas Geduld, bis er mit dem SC Idar-Oberstein die Meisterfeier steigen lassen kann. Am Samstag geht es gegen den FK Pirmasens II. Foto: Matthias Schlenger Ein bisschen hatte der SC Idar-Oberstein darauf gehofft, schon am Samstag Meister werden zu können, doch das 1:1 bei Hassia Bingen und die Konstanz von Basara Mainz verhinderten eine vorzeitige Feier am sechstletzten Spieltag. Deshalb wird die Partie gegen den FK Pirmasens II am Samstag (15 Uhr) im Haag bestenfalls zum nächsten Schritt in Richtung Titel. Lesezeit: 2 Minuten

Vielleicht am übernächsten Wochenende (27. April) in Hohenecken, aus eigener Kraft sogar frühestens eine Wochen später (4. Mai) gegen Kandel kann der SC Idar-Oberstein die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga und den Aufstieg in die Oberliga perfekt machen. Sich in Geduld zu üben, ohne dabei an Spannung zu verlieren, ist die ...