Der SC Idar-Oberstein bereitet sich gerade auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Verbandsliga vor, an deren Ende der Aufstieg in die Oberliga stehen soll. Doch unabhängig von der Spielklassenzugehörigkeit hat der Schmuckstadtverein schon die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt.