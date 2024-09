Plus Bad Kreuznach Personalien rund um das 1:1 von Eintracht Bad Kreuznach: Hida zurück, Diedrich steigt ein Von Olaf Paare i Die Spieler des SV Steinwenden (schwarze Trikots) knieten sich im Moebus-Stadion mächtig rein. Da gab es für die Eintrachtler um Toni Auletta nur selten ein Durchkommen. Foto: Klaus Castor Die Wortwahl von Thorsten Effgen, dem Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, war ungewöhnlich, doch sie sagte viel aus. „Deniz Darcan hat den Ball ins Tor gearbeitet“, beschrieb Effgen den Treffer seines Kapitäns zum 1:1-Endstand in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen den SV Steinwenden. Lesezeit: 3 Minuten

„Die Jungs haben immer an sich geglaubt, sie wollten dieses Tor unbedingt schießen und haben alles dafür getan“, ergänzte Effgen. Unzählige Bälle flogen in den letzten Minuten in den Strafraum, einen versenkte Darcan schließlich aus der Drehung. „Das ist sein Job, dafür ist er da“, ergänzte der Coach, der feststellte: ...