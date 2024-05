Plus Bingen

Neues Trainerduo bei Hassia Bingen: Dilly und Nies stellen neues Team zusammen

Die Binger Hassia wird ihren Startplatz in der Fußball-Landesliga in der Saison 2024/25 trotz ihres finanziellen Engpasses in Anspruch nehmen. Das hat der Vorstand entschieden. Angeleitet werden die Fußballer in der neuen Spielzeit von den Trainern Günter Dilly und Patrick Nies.