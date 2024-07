Plus Edenkoben

Neuer SWFV-Präsident: Thomas Bergmann startet mit einem eindringlichen Appell

i Sie führen den Südwestdeutschen Fußballverband durch die nächsten vier Jahre: die zehn Kreisvorsitzenden (hintere Reihe von links) Klaus Schneider (Kaiserslautern-Donnersberg), Gerd Schmitt (Mainz-Bingen), Thomas Dubravsky (Bad Kreuznach), Dana Burkard (Rhein-Mittelhaardt), Kalli Appelmann (Alzey-Worms), Reiner Ehrgott (Pirmasens-Zweibrücken), Peter Bourquin (Südpfalz), Klaus Rings (Rhein-Pfalz), Jürgen Falz (Birkenfeld) und Uwe Kadel (Kusel-Kaiserslautern) sowie die Fachmitglieder (vordere Reihe von links) Olaf Paare (Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit), Uta Hein (Verbandsgericht), Axel Rolland (Vizepräsident), Marc-Kevin Schaf (Vertreter der Jungen Generation), Jürgen Schäfer (Jugendausschuss), Dany Spindler (Frauen- und Mädchenausschuss), Hans-Jörg Hoch (Vizepräsident Finanzen), Präsident Thomas Bergmann, Verbandsdirektor Michael Monath, die Vizepräsidenten Matthias Weidemann und Lothar Renz sowie Thorsten Braun (Schiedsrichterobmann), Klaus Karl (Spielausschuss) und Matthias Belzer (Breiten- und Freizeitsport). Foto: SWFV/Marc Staiger

Thomas Bergmann brauchte ein paar Augenblicke, um zu realisieren, was da gerade passiert war. Zwischen der Annahme der Wahl zum Präsidenten des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) und seiner Einstandsrede ließ er sich einen Moment Zeit, um in sich zu gehen. „Es ist ein schönes Gefühl, nun wirklich gewählt worden zu sein. Ich bin überwältigt“, erklärte der 59-jährige Alzeyer, der ab sofort den größten Sportfachverband in Rheinland-Pfalz leitet und Hans-Dieter Drewitz beerbt. Der Haßlocher war von 1988 lang Mitglied des Präsidiums und zuletzt 14 Jahre Präsident gewesen.