Plus Hüffelsheim

Nach Nullnummer in Kirchheimbolanden: Die SG Hüffelsheim muss wieder zielstrebiger werden

i Gegen die SG Eppenbrunn peilt die SG Hüffelsheim um Tim Müller (rechts) und Lars Hermann (im Hintergrund) einen Dreier an. (Archivbild) Foto: Klaus Castor

Einstandsfeier mit anschließendem Jahrmarktsbesuch – beim Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim geht es am Samstag hoch her. Am besten feiern lässt sich natürlich mit einem Dreier, der ab 16 Uhr gegen die SG Eppenbrunn eingefahren werden soll. „So lautet der Plan“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner.