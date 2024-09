Plus Zweibrücken Mostafa El-Haiwan von der SG Hüffelsheim in Topform: Nun trifft er auch noch per Kopf Von Olaf Paare Die SG Hüffelsheim hat in der Fußball-Landesliga die nächste Hürde übersprungen. Beim TSC Zweibrücken, den viele für einen der Top-Favoriten halten, siegte der Spitzenreiter mit 1:0 (0:0). „Das sind die Spiele, die du ziehen musst, wenn du ganz oben landen möchtest“, sagte SGH-Trainer André Weingärtner. Lesezeit: 2 Minuten

Die mehr als 200 Zuschauer sahen in Zweibrücken keinen fußballerischen Leckerbissen. „Der war aber auch nicht zu erwarten gewesen. Es war klar, dass es eine Partie mit vielen Zweikämpfen und hoher Intensität wird. Und exakt so hat sich das Spiel entwickelt“, berichtete Weingärtner. Vor allem in den ersten 15 Minuten ...