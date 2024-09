Plus Bad Kreuznach

Meniskusschaden beim Torwart von Eintracht Bad Kreuznach: Schött gibt sich nach OP optimistisch

Der SV Steinwenden gehört in einer attraktiven Fußball-Verbandsliga zu den eher namenlosen Klubs. „Das ist völlig egal“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer von Tabellenführer Eintracht Bad Kreuznach, vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die Steinwendener und erklärt: „In dieser Liga hat jeder Verein seine Qualitäten, und jedes Spiel ist eng. Deshalb macht es auch so viel Spaß für uns Trainer, dort zu trainieren.“