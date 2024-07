Plus Waldalgesheim

Melunovic hat in der Vorbereitung das Wir-Gefühl betont: Waldalgesheimer starten gegen Marienborn

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Frühe Saisonstarts und Ligen mit zahlreichen Teams sind sie in Waldalgesheim aus der Oberliga gewohnt, deshalb bereiten der Frühstart und die 34 Spieltage den Alemannen-Fußballern kein großes Kopfzerbrechen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr startet der Absteiger an der Waldstraße gegen die TuS Marienborn in die neue Runde.