„Meine menschliche Art war vielleicht zu menschlich“ – Stimmen zum Trainerwechsel in Kirn – „Ich habe Bock auf die SG Kirn“

i Seine Zeit bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist abgelaufen: Trainer Jörg Salomon und der Landesligist haben sich getrennt. Foto: Klaus Castor

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach hat auf den Fehlstart in der Fußball-Landesliga reagiert und sich von ihrem Trainer Jörg Salomon getrennt. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Jens Wückert, bis Dezember 2023 viele Jahre bei der Spvgg Nahbollenbach auf der Trainerbank, leitete am Dienstagabend seine erste Einheit in Kirn.